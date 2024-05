Traumtor! Absoluter Reus-Wahnsinn beim emotionalen Abschied

Was für ein Traum-Abschied für Marco Reus! Im Rahmen seines 294. und letzten Einsatzes für Borussia Dortmund in der Bundesliga wurde die BVB-Legende emotional verabschiedet - und beschenkte sich mit einem Traumtor selbst.

Vor dem Heimspiel am 34. Spieltag gegen Absteiger Darmstadt 98 überreichten ihm zunächst die Vereinsvertreter um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen großen Blumenstrauß und ein Porträt, dann ließ sich Reus von den Fans im Stadion feiern.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Reus-Traumtor im letzten Bundesliga-Spiel für BVB

Das Spiel wurde dann schon in der ersten Halbzeit zur Reus-Gala. Zunächst bereitete der 34-Jährige das 1:0 durch Ian Maatsen mit einem frechen Pass durch die Beine des Gegenspielers vor (30. Minute), in der 38. Minute wurde es dann traumhaft.

Reus holte selbst einen Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze raus, und trat dann selbst an: Aus rund 17 Metern von der halblinken Position zwirbelte der BVB-Star die Kugel wunderschön genau in den linken Winkel - keine Chance für Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen.

Marco Reus (l.) traf in seinem letzten Bundesliga-Spiel für den BVB traumhaft

Marco Reus (l.) traf in seinem letzten Bundesliga-Spiel für den BVB traumhaft

Reus‘ finales Spiel gegen Real

Reus, dessen im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, hatte zunächst bis Anfang 2005 in der Jugend für seinen Herzensverein gespielt. Nach den Zwischenstationen Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er schließlich 2012 zum BVB zurück, gewann seitdem zweimal den DFB-Pokal.

Nach dem Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid wir Reus den Verein verlassen. „Er wird eine Lücke hinterlassen“, hatte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zuvor im Interview mit den Ruhr Nachrichten betont.

Reus selbst erklärte jüngst, warum er dem BVB so lange die Treue hielt: „Ich brauche Freiheit in meinem Leben und der Verein hat mir das immer möglich gemacht. Deshalb gab es für mich nie einen Grund zu sagen: Ich mache jetzt etwas anderes“, sagte er in der vereinseigenen Serie „All In“.