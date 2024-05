Rose über FC Bayern: "Wenn Max anruft, gehe ich immer ran“

„Ich glaube, der FC Bayern kommt ganz gut ohne Marco Rose zurecht.“ Als der Trainer von RB Leipzig vor der Partie am Freitag ( 20.30 Uhr im LIVETICKER ) bei der TSG Hoffenheim auf die komplizierte Trainersuche in München angesprochen wurde, zeigte er sich ganz entspannt.

„Markt für den FC Bayern ist nicht einfach“

Im Gegensatz zu vielen Beobachtern schätzt er die Liga beim Rekordmeister nicht so dramatisch ein, wie vermutet wird. „Der Markt, in dem wir über den FC Bayern reden, ist nicht so einfach. Trotzdem bin ich mir sicher, dass man eine gute Lösung finden wird.“ Hin und wieder komme es nun einmal vor, dass sich „Situationen im Fußball ergeben, die ein bisschen verzwickt und vertrackt sind“.

RB nach CL-Qualifikation mit besserer Verhandlungsposition

Die Sachsen stehen derzeit auf Tabellenrang vier, und da es nun in jedem Fall fünf deutsche Königsklassen-Teilnehmer geben wird, ist RB schon drei Spieltage vor Saisonende für die Champions League qualifiziert. "Das war ein wichtiges Ziel von uns, das gibt Planungssicherheit", sagte Rose: "Wir wissen, dass wir durch die Champions League Spieler für uns gewinnen können und einen ganz anderen Zug haben in Verhandlungen mit neuen Spielern oder Spielern, die verlängern wollen."

Bei ihm habe es ein „ausklingen lassen“ der Saison noch nie gegeben, betonte Rose, der in Hoffenheim deshalb „da weitermachen“ will, „wo wir aufgehört haben“. Die Leipziger sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen, in der Liga stehen vier Siege in Folge zu Buche.