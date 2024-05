Sat.1 muss für den Bayern-Kracher umplanen

Kaiser springt für Opdenhövel ein

Dafür wird erstmals eine anderes bekanntes Gesicht einspringen. Mit Andrea Kaiser rückt eine erfahrende Reporterin an die Stelle von Opdenhövel. Die 42-Jährige moderiert in der Regel die Rennen in der DTM und führte bereits zahlreiche Fußball-Interviews für Sat.1 am Spielfeldrand.

Wie Der Westen zudem berichtet, gibt es noch weitere Veränderungen. So soll Markus Herwig vom Spielfeldrand berichten und auch der Kommentator wird ein anderer sein. Anstatt Wolff Fuss, der am Abend das Top-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg ( ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) für Sky kommentiert, wird Matthias Stach zusammen mit Experte Stefan Kuntz die Zuschauer durch das Spiel begleiten.

Sat.1 hat Kooperation mit Sky

Die Live-Übertragung ist Bestandteil einer Kooperation der Seven One Entertainment Group, zu der Sat.1 gehört, mit Sky Deutschland. Die Vereinbarung umfasste insgesamt vier Live-Spiele in den Saisons 2022/23 und 2023/24 und endet mit der Begegnung des FC Bayern in Stuttgart. Sat.1 kann aber laut Bild auch in der Saison 2024/2025 neun Spiele zeigen, drei in der Bundesliga, der Zweitliga-Auftakt und der Supercup.