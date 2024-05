Schlotterbeck rechnet nach Relegations-Wunder mit Düsseldorf ab - "Liebe Grüße gehen raus"

Nach dem Relegations-Wunder bei Fortuna Düsseldorf sollte der Innenverteidiger des VfL Bochum damit Recht behalten. Nicht nur, dass Schlotterbecks seinen Versuch im Elfmeterschießen-Drama (6:5) souverän verwandelte und damit seinen ganz eigenen Anteil am Klassenerhalt hatte - der 27-Jährige rechnete hinterher auch mit den Kritikern und dem Kontrahenten aus Düsseldorf ab.

„Wir lassen die da drüben feiern, versuchen einfach einen Gegenschlag am Montag zu starten“, sagte Schlotterbeck schon vor der Partei bei SAT1 und kündigte damit eine famose Aufholjagd nach dem 0:3 im Hinspiel an. „Die Jungs sollten sich den Ar*** aufreißen. Im Fußball ist alles möglich.“

Schlotterbeck-Frust! "Am liebsten würd' ich die Kabine kurz und klein schlagen"

Schon am vergangenen Donnerstag hatte der Leihspieler des SC Freiburg erklärt: „Heute hast du so eine Schelle bekommen, dass du am Montag alles oder nichts spielen kannst. Entweder fährst du mit 0:6 nach Hause oder du versuchst, das Ding irgendwie zu drehen. Ich glaube auf jeden Fall noch daran. Der VfL Bochum wird niemals untergehen.“