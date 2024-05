Star-Berater: FC-Bayern-Spieler werden Kompany "nicht lange akzeptieren"

Eine ungewöhnliche Wortmeldung zum Thema kommt dabei von einer bekannten Größe des politischen Betriebs: Béla Anda, einst Regierungssprecher des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Der Kommunikationsberater findet, dass Kompany Schwächen auf dem Gebiet hat, auf dem dieser sich am besten auskennt.

Béla Anda beriet auch Zverev

„Warum Bayerns neuer Trainer Vincent Kompany kommunikativ nicht überzeugt“, betitelte Anda einen Beitrag bei Linkedin - in dem er vorab klarstellt: „Viele Menschen haben mehr Ahnung von Fußball als ich, aber wenn es um Kommunikation geht, bin ich sicher, dass ich einiges beitragen kann.“

Anda war nicht nur ein langjähriger Vertrauter des Ex-Kanzlers, der ehemalige Vize-Chefredakteur der Bild fungierte auch als Berater von Schröders SPD-Parteigenosse Martin Schulz bei dessen Kanzlerkandidatur, Carsten Maschmeyers Finanzdiensleister AWD, er beriet auch Tennis-Star Alexander Zverev, nachdem dieser wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt in die Schlagzeilen geraten war.

In seinem Beitrag über Kompany - schon vor einigen Tagen, also vor dessen Vorstellungs-PK veröffentlicht - analysierte Anda nun in erster Linie auf zwei YouTube-Videos während der Zeit des Belgiers als Trainer des RSC Anderlecht (2020-2022) - Auftritte, die ihn „kommunikativ enttäuscht“ hätten.