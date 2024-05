Traumdebüt für Bayern-Toptalent!

Was für eine Geschichte! Lovro Zvonarek hat bei seinem Startelf-Debüt für den FC Bayern München nach nicht einmal vier Minuten seinen ersten Treffer im Bayern-Dress erzielt. Im letzten Heimspiel der Saison, beim 2:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg , stand der 19 Jahre alte Youngster überraschend in der Startaufstellung.

Aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle entschied sich der scheidende Trainer Thomas Tuchel dafür, Zvonarek sowie Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza von Anfang an zu bringen.

Bayern-Toptalent erzielt Premierentreffer

Routinier Thomas Müller setzte Zvonarek mit einem Sahnepass in Szene, der fasste sich ein Herz, traf erst den linken Innenpfosten und der Ball prallte von dort ins Tor. Tobias Schweinsteiger befand bei DAZN zum Premierentreffer: „Thomas Müller hat einen Fußball-IQ von 1000 und Zvonarek macht das super, ganz trocken.“

Leon Goretzka erhöhte wenig später - nach erneuter Vorlage von Müller - auf 2:0 (13.). Zaragoza war an der Entstehung des Treffers ebenfalls maßgeblich beteiligt. Wenig später traf dann auch Zaragoza (18.) zum vermeintlichen 3:0 - sein Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsposition in der Entstehung wieder aberkannt.

In der zweiten Hälfte überraschte Tuchel mit einem Vierfach-Wechsel. Der erst 18-Jährige Matteo Perez Vinlöf sammelte seine ersten Spielminuten bei den Profis. Der linke Flügelspieler kam für Zaragzoa aufs Feld (74.). Außerdem tauschte Tuchel seinen Torhüter aus, Manuel Neuer wich in seinem 500. Bundesliga-Spiel für Daniel Peretz. Konrad Laimer kam für Leon Goretzka und Matthijs de Ligt für den sichtlich angeschlagenen Min-Jae Kim. Auch Teenie Jonathan Asp Jensen gab in der Schlussphase sein Profidebüt, Tuchel wechselte den 18-Jährigen Dänen für Zvonarek ein (90.).