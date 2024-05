U17-Weltmeister Moerstedt debütiert in der Bundesliga

Angreifer Max Moerstedt hat als erster der frisch gekrönten deutschen U17-Weltmeister in der Fußball-Bundesliga debütiert. Der mittlerweile 18-Jährige wurde für die TSG Hoffenheim beim Heimspiel gegen RB Leipzig (1:1) in der 79. Minute für Ozan Kabak eingewechselt. Wegen des Ausfalls von Wout Weghorst (familiäre Gründe) war der Mittelstürmer überhaupt erst kurzfristig in den Kader gerutscht.