Überraschende Tuchel-Wende bei Bayern?

Max Eberls betont unauffällige Zurückhaltung erweckte am Sonntagabend den gegenteiligen Eindruck: Sie war auffällig.

Eberl lässt Raum für Spekulation

Die offenkundige Botschaft: Mit der Trennung von Tuchel hatte ich ganz ehrlich nichts zu tun - und so wollte Eberl auch auf Nachfrage nicht von seinem mantraartigen Kurs abweichen:

„Ich habe nur die Fakten gesagt. Die Fakten sind von beiden Seiten gegeben, beide Seiten haben sich geäußert. Was soll ich noch groß dazu weiter spekulieren?“, betonte der 50-Jährige und überließ so die Spekulationen den anderen, die Tuchel nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ohne Blumen und ohne Verabschiedung eilig in den Katakomben verschwinden sahen.