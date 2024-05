Verzwickte Lage beim FC Bayern: Eberl rückt noch mehr in den Fokus

Nicht einmal drei Monate ist es her, da herrschte an der Säbener Straße echte Aufbruchstimmung. Max Eberl war Ende Februar als neuer starker Mann des FC Bayern vorgestellt worden. Der Sportvorstand wirkte bei seiner Antrittspressekonferenz in der Allianz Arena tatkräftig. Man sah ihm die Vorfreude auf seinen Traumjob regelrecht an.