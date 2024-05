VfL Bochum reagiert auf leeres BVB-Versprechen von Nico Schlotterbeck

Bochum befindet sich in der Tabelle nur noch einen Punkt vor Mainz, das am Samstag gegen desolate Dortmunder den ersten Nicht-Abstiegsplatz erobert hatte. Vor der Partie hatte BVB-Star Nico Schlotterbeck den Bochumern - bei denen auch sein Bruder Keven spielt - eine Vollgas-Leistung versprochen.

„Hat jemand Wembley gesagt? PS: Keine Sorge an die Bochumer, am Samstag geben wir 110 Prozent“, hatte Schlotterbeck nach dem Einzug des BVB ins Finale der Champions League unter der Woche in den Sozialen Medien noch angekündigt.