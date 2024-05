„Sie haben uns den Sommer versaut“ - BVB-Mission gegen Mainz

Edin Terzic will seine alten Bochumer Studienfreunde nicht enttäuschen. „Einige, die mit mir damals auf der Uni-Bank saßen, arbeiten heute für den VfL“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund am Freitag.

BVB vs. Mainz: „Sie haben uns den Sommer versaut“

Doch unabhängig von freundschaftlichen oder familiären Verbindungen (Nico Schlotterbecks Bruder Keven spielt in Bochum) will sich der Champions-League-Finalist keinesfalls etwas nachsagen lassen. "Wir machen unseren Job, die anderen sollen das unter sich klären", betonte Terzic, "wir wollen respektieren, dass es für viele Mannschaften noch um viel geht."

Wie man das erledigt, hat ja Mainz den Dortmundern vorgemacht. "Für sie ging es am letzten Spieltag der Vorsaison eigentlich auch um nichts mehr", sagte Terzic in schmerzhafter Erinnerung, "da haben sie uns auch ein Bein gestellt." Der BVB verspielte mit einem 2:2 die Meisterschaft: "Sie haben uns den Sommer versaut."

Terzic kündigt Rotation an

Dementsprechend habe es sein Team mit den Feierlichkeiten nach dem Einzug ins Champions-League-Endspiel auch nicht übertrieben. Es soll und muss seriös weitergehen, der BVB will in den kommenden drei Wochen die Spannung für das große Finale gegen Real Madrid in Wembley am 1. Juni halten.