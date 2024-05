Vor dem FC Bayern! Dieser deutsche Klub wollte Kompany

Jetzt hängt es „nur“ noch am FC Burnley. Beim englischen Klub steht Kompany eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Der FC Bayern wird eine Ablösesumme bezahlen müssen. SPORT1 -Informationen zufolge wird sich diese vermutlich im hohen einstelligen Millionenbereich bewegen.

Vor Bayern: Schalke wollte einst Kompany

Trainerteam war der Knackpunkt

„Man war schon kurz davor, ihn zu verpflichten. Er war interessiert. Problem war sein großes Trainerteam. Da hat der Aufsichtsrat damals gesagt: ‚Nein, können wir nicht machen‘“, sagt SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ .

In den Verhandlungen mit dem FC Bayern dürfte das aber eine untergeordnete Rolle spielen. Laut Kumberger werde man Kompany sicherlich eine gewisse Größe des Trainerteams zugestehen – das sei so üblich.

Laut The Telegraph will Kompany seine aktuellen Vertrauensleute Craig Bellamy, Piet Cremers, Mike Jackson und Floribert N‘Galula mit an die Säbener Straße bringen. Das würde sich im normalen Rahmen bewegen. Thomas Tuchel hatte drei Assistenten.