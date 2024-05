Wirtz: „Diese Einstellung hebt ihn ab“ - Christoph Daum und Marcel Daum im SPORT1-Interview

Florian Wirtz ist eines der größten deutschen Talente - das ist längst bekannt. Er hat einen erheblichen Anteil an der ersten deutschen Meisterschaft von Bayer Leverkusen und greift im Finale der Europa League am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) nach dem nächsten Titel. Im SPORT1-Interview erklärten Christoph Daum und Sohn Marcel, was ihn von den anderen Talenten abhebt - und warum es schwer werden könnte, ihn zu halten.