Bayern-Boss Eberl mit großer Transfer-Sorge: "Nichts mehr da für uns"

Eberl steckt im Zwiespalt

Eberl: „Es ist zu groß und irgendwann hast du auch das Gefühl, das platzt irgendwann. Also irgendwann ist es doch mal übersättigt und irgendwann kommt dann Saudi-Arabien. Man hat das Gefühl, es fühlt sich nicht so richtig schön an. Das muss ich fairerweise sagen, aber das ist der Markt gerade“, sagte der 50-Jährige.

Für Harry Kane griff der FC Bayern selbst vor einem Jahr mit 100 Millionen Euro tief in die Tasche. „Ich werde nicht hier gefeiert, wenn wir Fünfter sind, aber das Festgeldkonto ist noch mal um die Summe X gestiegen. Man will einfach beides in Einklang bringen. Das hat Bayern immer wieder geschafft“, erklärte Eberl und ergänzte: „Ich kann nicht sagen, ob wir am Ende angekommen sind.“