Bayern-Boss watscht "Kandidaten" ab - und formuliert brisanten Kompany-Auftrag

„Wir haben jetzt nach längerer Suche einen Trainer gefunden, der mit viel Energie und sehr hungrig reinstarten wird“, sagte Freund bei einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm. Kompany bringe ein besonderes Profil mit, da er „noch nicht so viele große Erfolge als Trainer gefeiert hat“.

Freund kritisiert angebliche Bayern-Kandidaten

Die Bayern hatten sich in den vergangenen Monaten einige Absagen eingehandelt, was laut Freund aber nicht an der Attraktivität des deutschen Rekordmeisters gelegen habe. Viel mehr habe es bei Kandidaten wie Xabi Alonso und Julian Nagelsmann einfach „mit der persönlichen Situation“ der Trainer zu tun gehabt. So sei zum Beispiel Ralf Rangnick nach guten und intensiven Gesprächen „seinem Herzen gefolgt.“