Bericht: FC Bayern verhandelt immer noch mit Thomas Tuchel

Der FC Bayern und Thomas Tuchel befinden sich angeblich immer noch in Verhandlungen, obwohl die Trennung schon seit Wochen offiziell ist.

Der FC Bayern und Thomas Tuchel befinden sich angeblich immer noch in Verhandlungen, obwohl die Trennung schon seit Wochen offiziell ist.

Schon seit Wochen steht fest: Der FC Bayern und Thomas Tuchel gehen getrennte Wege - so ganz beendet ist die Beziehung zwischen dem Rekordmeister und seinem Ex-Trainer aber offenbar noch nicht.

Wie die Sport Bild berichtet, verhandeln die beiden Parteien immer noch über die genauen Modalitäten einer Vertragsauflösung. Tuchel hatte sich ursprünglich bis 2025 an die Münchner gebunden, ehe sich beide Seiten auf einen früheren Abschied verständigten. Mit Vincent Kompany haben die Münchner bereits einen Tuchel-Nachfolger präsentiert.

Dem Bericht zufolge stehen Tuchel noch Gehaltszahlungen in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro zu. Offen sei demnach, was passiert, wenn ein neuer Klub bei dem Coach anfragt. Dann könnte eine Ablöse fällig werden, die beiden Parteien suchen nach einer Lösung.

Tuchel in Italien begehrt?

In den letzten Wochen seiner Amtszeit beim FCB war der 50-Jährige immer wieder mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht worden. Laut der Sport Bild soll auch in Italien Interesse herrschen.