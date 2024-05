Thomas Tuchel wohl Topfavorit bei Topklub - aber eine große Frage steht im Raum

Thomas Tuchel ist offenbar Topfavorit auf den Trainerjob bei Manchester United. Sollten sich die Red Devils von Erik ten Hag trennen, hätte der ehemalige Coach des FC Bayern die besten Aussichten auf die Nachfolge, schreibt The Guardian.

Wie die seriöse englische Tageszeitung weiter berichtet, erfülle Tuchel das Anforderungsprofil des taumelnden Spitzenklubs: Die Klubspitze um den Minderheitseigentümer Jim Ratcliffe sieht in dem 50-Jährigen einen versierten Taktiker mit reichlich Erfahrung bei großen Klubs.

Die United-Bosse sollen von Tuchels Lebenslauf beeindruckt sein und trauen ihm den Umgang mit großen Namen und Egos zu. Tuchel ist nach seiner endgültigen Trennung vom FC Bayern ablösefrei zu haben.

Kommt Tuchel? Zukunft von Ten Hag ungewiss

Tuchel kennt die Premier League aus seiner Zeit beim FC Chelsea - mit dem er die Champions League gewann - bestens. Mit ManUnited wurde er in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht, seine Verbundenheit zum englischen Fußball hatte er noch während seiner Zeit als Bayern-Coach deutlich gemacht.

Noch ist allerdings nicht klar, ob in Manchester überhaupt eine Stelle frei wird. Der englische Rekordmeister kämpft am Samstag noch um einen Titel: United misst sich im Endspiel des FA Cups mit Manchester City. In der vergangenen Saison wurde das Finale gegen denselben Gegner verloren.

Ein Sieg würde die zweite Trophäe unter ten Hag bedeuten, im Vorjahr konnte der Triumph im Carabao Cup gefeiert.

Ten Hag, der zwischenzeitlich auch mit dem Tuchel-Erbe beim FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, blockte bei Fragen nach seiner Zukunft daher ab: „Es geht nur um Trophäen, aber man braucht eine Gelegenheit, um eine Trophäe zu gewinnen“, sagte er: „In den letzten 10 Jahren gab es nicht so viele Trophäen in diesem Verein, aber wir haben die Möglichkeit, zwei Trophäen in zwei Jahren zu gewinnen.“

Nächste schwere Aufgabe für Tuchel?

Er sei nach Manchester gekommen, um Titel zu holen. Darüber hinaus habe er nichts zu seiner Zukunft zu sagen, betonte der Niederländer. Sein Team landete in der Liga auf Platz acht, in der Champions League setzte es ein Aus in der Vorrunde.