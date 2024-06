Blessin wird neuer Trainer des FC St. Pauli - und verkündet Bundesliga-Mission

„Mit Alexander Blessin konnten wir einen international erfahrenen Trainer für den FC St. Pauli gewinnen. Er bringt viel taktisches Wissen mit und hat in Belgien sowie Italien bereits in der höchsten Spielklasse sowie international gearbeitet“, erklärte Sportchef Andreas Bornemann: „Aus seiner Zeit in Leipzig weiß er aber ebenfalls sehr genau, wie Nachwuchsspieler an den Herrenbereich herangeführt werden sollten.“