St. Pauli verliert Aufstiegstrainer - Rekordablöse fällig?

Jetzt ist es bestätigt: Fabian Hürzeler verlässt den FC St. Pauli und heuert in der Premier League als Trainer an.

Jetzt ist es bestätigt: Fabian Hürzeler verlässt den FC St. Pauli und heuert in der Premier League als Trainer an.

Der Abschied von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli ist perfekt. Der 31-Jährige schließt sich Brighton & Hove Albion an. Das vermeldeten beide Klubs am Samstag.

Hürzeler wird damit zum jüngsten Chefcoach der Premier-League -Geschichte. Das Hamburger Abendblatt berichtete von 7,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Damit wäre Hürzeler der teuerste Abgang in der Vereinsgeschichte, kein deutscher Trainer wechselte bislang für mehr Geld ins Ausland.

„Fabian war von Beginn unserer Suche an ein herausragender Kandidat, der uns durch seine außergewöhnliche Arbeit bei St. Pauli in den letzten eineinhalb Jahren aufgefallen ist“, wurde Brighton-Boss Tony Bloom in der Pressemitteilung zitiert. „Er hat einen Spielstil, der dem entspricht, was wir uns von einer Brighton-Mannschaft wünschen, und ich bin zuversichtlich, dass unsere Fans ihn zu schätzen wissen und genießen werden.“