Bundesliga: Bayern-Legende Gerland wird 70

Am Dienstag wird Hermann Gerland 70 Jahre alt - doch der „Tiger“ hat noch lange nicht vor, die Beine hochzulegen.

Als Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft gibt er weiterhin sein ungeheures Fußballwissen weiter. „Zudem schaue ich immer wieder bei der SpVgg Unterhaching vorbei, helfe da in der Jugendarbeit mit“, sagt Gerland in einem Interview mit dem FC-Bayern-Mitgliedermagazin 51.

Van Gaal? „Flachpässe üben, bis die Füße abfallen“

Danach sei er zu dem Trainer gegangen und habe ihn gefragt, ob er Karl-Heinz Rummenigge kenne - „und was er glaube, was passiert wäre, wenn ihm sein Juniorentrainer früher das Dribbeln verboten hätte. Er wäre nie Weltklasse geworden.“

Als der niederländische Trainer in München begann, habe er „Flachpässe üben lassen, bis allen die Füße abgefallen sind“. Das Ergebnis? „Unvorstellbare Passmaschinen!“ Gerland: „Die Jungs konnten dann plötzlich Pässe in einer Schärfe schlagen - und annehmen -, es war traumhaft.“

„Hansi Flick hat hier alles abgeräumt“

So wurde der langjährige Bayern-Assistenztrainer Hermann Gerland zur Legende

„Van Gaal sagte mir, er schaut sich das mit mir sechs Wochen an, wenn es nicht passt, bin ich weg“, erinnert er sich. „Die erste Aufgabe war, dass ich ihm über jeden unserer Spieler drei Sätze aufschreiben sollte, als Charakterisierung. Am Ende der Saison sagte er zu mir, er habe es noch nie erlebt, dass jemand mit allen Einschätzungen richtig liegt - und dass er alles teilt, was ich aufgeschrieben hatte.“