Wontorra-Fragen bringen Hecking auf die Palme

Wontorra meinte, sie sei noch nicht fertig gewesen mit ihrem Satz und fragte: „Kann man das besser verteidigen?“ Hecking reagierte dünnhäutig: „Nein, kann man nicht. Was soll man daran verteidigen? Er (Hollerbach, Anm. d. Red.) nimmt den Ball direkt, alles ist ungeordnet, er wird unglücklich abgefälscht - wie willst du das verteidigen?“

Hecking: „Manchmal verstehe ich eure Fragen nicht“

Ob seine Mannschaft direkt nach dem Rückstand denn seiner Meinung nach die richtige Reaktion gezeigt habe, wollte Wontorra daraufhin wissen. „Nein“, sagte der sichtlich angefressene Hecking. „Das ist doch ganz normal. Was erwartet ihr? Erwartet ihr, dass wir hier ein Feuerwerk abbrennen, wenn wir so einen Nackenschlag kriegen? Manchmal verstehe ich eure Fragen wirklich nicht.“

Hecking verwies dennoch auf die gute Moral seiner Mannschaft. Mehr als der Ausgleich durch Matus Bero, der nach einem Foulelfmeter im Nachschuss traf (68.), gelang aber nicht mehr. „Bero im Nachschuss“, betonte Wontorra - was Hecking endgültig auf die Palme brachte.

Hecking dünnhäutig: „Das ist doch scheißegal!“

Der Frust beim Tabellenletzten saß tief. Auch bei Hecking sei der Ärger spürbar gewesen, stellte Experte Sebastian Kneißl im Anschluss an das Interview mit dem VfL-Coach fest - und scherzte mit Wontorra: „Sorry, da hätte ich dir zur Seite springen müssen.“

Für die Bochumer rückt durch das sechste Spiel in Folge ohne Sieg der Klassenerhalt in weite Ferne: Der Rückstand auf den Relegationsplatz und den 1. FC Heidenheim beträgt vier Punkte, der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte droht.

Für Union dürfte der Punktgewinn nach dem Eklat um einen Feuerzeug-Wurf im Hinspiel und der Umwertung in einen VfL-Sieg eine Genugtuung sein.

Druck auf Bochum wächst

Der Druck auf Bochum wächst nun enorm, am Freitagabend ist ein Sieg gegen Heidenheim Pflicht. Union hatte sich bereits am vergangenen Spieltag aus dem Abstiegskampf verabschiedet, ist mit 36 Punkten 13.

Besonderen Zündstoff bot das Aufeinandertreffen wegen des Skandals im Hinspiel. Die endgültige Entscheidung des Schiedsgerichts über das Ergebnis wird in der kommenden Woche erwartet. Das, versicherte Hecking, habe sein Team in der Vorbereitung aber nicht beschäftigt. Wie der VfL das Rückspiel gewinne, sei „scheißegal“, der 60-Jährige wolle sehen, dass seine Mannschaft nicht am Boden liege: „Wir brauchen Punkte, dürfen nicht immer lieb und nett sein.“