Transfer-Coup! FC Bayern holt zwei Top-Talente aus Haching

Der 16-jährige Adu soll in der kommenden Saison weiterhin für den Drittligisten aus dem Münchner Vorort auflaufen, das gaben die Bayern in ihrer Mitteilung bekannt. Der 18-jährige Krattenmacher, der von 2013 bis 2017 bereits in der Bayern-Jugend spielte, soll laut tz an Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm verliehen werden.