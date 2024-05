3. Liga: Der Rekord-Teenager, der "ein zweiter Adeyemi" werden könnte

Schwabl: „Noch mehr graue Haare“ wegen Adu

Adu ist in Mainz aufgewachsen, 2017 wurde der FSV Mainz 05 auf das Offensivtalent aufmerksam und nahm den Youngster in den Nachwuchs auf. Doch 2022 wurde er aus disziplinarischen Gründen aussortiert.

„Persönlich bringt den kein Mensch hin“

Auch Schwabl zögerte zunächst. „Er hat außerhalb des Sports das Leben vielleicht ein bisschen anders betrachtet, aber deswegen darf man die Jungs nicht immer gleich verurteilten, sondern muss sie an die Hand nehmen“, meint Schwabl. Problematisch sei das soziale Umfeld, in dem Adu sich mit seinen Freunden in Mainz und Frankfurt bewegt habe, gewesen.

Adu bereits bei anderen Klubs „auf dem Schirm“

Adu bat Schwabl um Geld für Friseur

Adus Fokus soll daher auch auf seiner fußballerischen Entwicklung liegen. Er ist zwar schon seit zwei Jahren in Haching und auch körperlich schon sehr weit. Doch aufgrund der Statuten musste er bis zu seinem 16. Geburtstag auf sein Profidebüt in der 3. Liga warten. Und bei seinem Kurzeinsatz in Bielefeld holte er in der Nachspielzeit nach einem mutigen und trickreichen Solo gleich einen Elfmeter raus.