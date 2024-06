Bundesliga: Trainerfrage bei St. Pauli geklärt? Hürzeler-Nachfolger offenbar gefunden

Der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtete am Sonntag, dass die Gespräche zwischen den Parteien weit fortgeschritten sein sollen. Blessin steht noch bis 2025 beim belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise unter Vertrag, in Hamburg soll der 51-Jährige einen Kontrakt bis 2026 unterschreiben.

Blessin warf Frankfurt aus dem Europapokal

Der gebürtige Stuttgarter war von 2012 bis 2020 im Nachwuchsbereich von RB Leipzig tätig, ehe er 2020 beim KV Oostende seine erste Profistation als Trainer antrat. Im Januar 2022 wechselte er zum CFC Genua, den Abstieg aus der Serie A konnte Blessin jedoch nicht verhindern. Im Dezember 2022 folgte des Aus in Genua.

Im Sommer 2023 wechselte Blessin nach Belgien, Saint-Gilliose führte er in der abgelaufenen Saison zum Pokalsieg, im Kampf um den Meistertitel hatte er knapp hinter Champion FC Brügge das Nachsehen. In der Conference League schaltete er mit seinem Team in der K.o.-Runde Eintracht Frankfurt aus, im Achtelfinale war dann gegen Fenerbahce allerdings Endstation.