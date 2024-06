BVB-Beben offiziell: Terzic tritt zurück!

von Manfred Sedlbauer , Carsten Arndt 13.06.2024 • 13:07 Uhr Beim BVB überschlagen sich am Ende der Saison die Ereignisse. Der Cheftrainer wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr Edin Terzic heißen.

Großer Knall bei Borussia Dortmund! Wie Cheftrainer Edin Terzic am Donnerstag in einer Video-Botschaft verkündete, wird er den BVB verlassen!

„Liebe Borussen, liebe Borussinnen, ich weiß nicht, das wievielte Mal ich jetzt versuche, die richtigen Worte zu finden, es bleibt brutal schwer für mich. Ich möchte euch heute mitteilen, dass ich den BVB verlassen werde“, teilte Terzic mit. Der BVB schrieb, der 41-Jährige habe um „die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten“.

„Ich verspüre einfach eine große Ehre in mir, diesen großartigen Verein sowohl zum Pokalsieg als auch jetzt ins Champions-League-Finale geführt zu haben. Nach diesem Champions-League-Finale in Wembley habe ich das Gespräch gesucht mit den Verantwortlichen und diese Gespräche waren sehr wichtig, sehr gut, offen, ehrlich und auch freundschaftlich“, führte Terzic in seinem Video-Statement weiter aus.

In der Folge reifte der Entschluss, der nun öffentlich wurde. „Ich habe das dann alles sacken lassen und auf mich wirken lassen und nochmal sehr lange nachgedacht und hatte dann trotzdem in mir immer das Gefühl, dieses Grundgefühl, dass jetzt, wo sich der Verein neu ausrichtet, sowohl in der Führung als auch der Neustart jetzt in der Mannschaft, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass auch ein neuer Mann an der Seitenlinie das Ganze begleitet und führt.“

Edin Terzic weg - übernimmt Nuri Sahin den BVB?

Am Donnerstag hatte am Trainingsgelände in Brackel eine Elefantenrunde um Hans-Joachim Watzke, BVB-Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl, Berater Matthias Sammer und Sven Mislintat (Technischer Direktor) getagt. Nach SPORT1-Informationen nahm auch Justiziar Dr. Robin Steden an der Runde teil. Ein Anzeichen dafür, dass vertragliche Dinge geregelt werden mussten.

Ebenfalls Teil der Diskussionsrunde: Terzics bisheriger Co-Trainer Nuri Sahin, der nun auch als ganz heißer Kandidat auf die Nachfolge gehandelt wird. Die Sportschau schreibt sogar schon, der Dortmunder Ex-Profi, der erst in der Winterpause das Trainer-Team verstärkt hatte, „soll übernehmen“.

Terzic-Hammer: Spielt Hummels-Zoff eine Rolle?

Zuletzt sorgte ein seit Wochen schwelender Disput zwischen Terzic und Führungsspieler Mats Hummels für Schlagzeilen. So soll Hummels dem Klub ein Ultimatum gestellt haben. Er werde seinen Vertrag demnach nur verlängern, wenn Terzic geht.

Nach SPORT1-Informationen hatte Hummels schon in der Vergangenheit mehrfach gegen Terzic gewettert und seinen Unmut geäußert. Dass er ausgerechnet drei Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid über das Verhältnis mit Terzic auspackte, riss die letzten Fetzen in das ohnehin schon längst zerschnittene Tischtuch.

Edin Terzic ist beim BVB zurückgetreten

Allerdings schien es, als habe der Abwehrspieler deutlich die schlechteren Karten als sein Vorgesetzter Terzic. Der 41 Jahre alte Übungsleiter schaffte nach einer extrem enttäuschenden Hinrunde die Kehrtwende und führte die Dortmunder bis ins Champions-League-Finale. Auch wenn in der Bundesliga bis zuletzt nicht alles gut war, besaß er die Rückendeckung der Vereinsführung - allen voran die von Hans-Joachim Watzke.