Hat Mats Hummels sein BVB-Aus besiegelt?

Laut Sky hat Hummels dem Verein ein Ultimatum gestellt. So soll der 35-Jährige bereit gewesen sein, seinen am Ende des Monats auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Bedingung: Trainer Terzic muss gehen.

Hummels‘ Unmut auf dem Höhepunkt

Nach SPORT1 -Informationen hatte Hummels schon in der Vergangenheit mehrfach gegen Terzic gewettert und seinen Unmut geäußert. Dass er ausgerechnet drei Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid über das Verhältnis mit Terzic auspackte, riss die letzten Fetzen in das ohnehin schon längst zerschnittene Tischtuch.

So schilderte er im Interview mit der Sport Bild, dass über die Taktik und Herangehensweise der Dortmunder in der Hinrunde „stocksauer“ gewesen sei. Das mediale Echo und die allgemeine Wirkung seiner Aussagen müssen dem Routinier bewusst gewesen sein. Terzic ließ die Kritik an sich abperlen und gab vor, nichts davon gehört zu haben.