BVB-Knall: Das Terzic-Statement im Wortlaut

Es ist jetzt 14 Jahre her, dass ich meinen ersten Vertrag hier unterschreiben durfte, und ich war jetzt, mit einer kurzen Unterbrechung, neun Jahre in der Lage, meinen Traum zu leben. Besonders die letzten sechs Jahre im Trainerteam und ganz nah an der Mannschaft waren unvergesslich für mich und eine unglaubliche Reise. Dafür möchte ich jedem von Herzen danken, der mir die Möglichkeit gegeben hat, die Unterstützung gegeben hat und der mich auf diesem Weg begleitet hat.

Ich verspüre einfach eine große Ehre in mir, diesen großartigen Verein sowohl zum Pokalsieg als auch jetzt ins Champions-League-Finale geführt zu haben. Nach diesem Champions-League-Finale in Wembley habe ich das Gespräch gesucht mit den Verantwortlichen und diese Gespräche waren sehr wichtig, sehr gut, offen, ehrlich und auch freundschaftlich.

Terzic erklärt BVB-Rücktritt

Ich habe das dann alles sacken lassen und auf mich wirken lassen und nochmal sehr lange nachgedacht und hatte dann trotzdem in mir immer das Gefühl, dieses Grundgefühl, dass jetzt, wo sich der Verein neu ausrichtet, sowohl in der Führung als auch der Neustart jetzt in der Mannschaft, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass auch ein neuer Mann an der Seitenlinie das Ganze begleitet und führt.