Chefcoach Sahin? "Das ist schon speziell" - SPORT1-Experte Stefan Effenberg ist gespannt

Das BVB-Problem mit Sahin und Bender

Da seine Karriere noch am Anfang steht, hat Sahin auch noch keine UEFA-Pro-Lizenz. Er macht dafür aktuell erst den Lehrgang - in Wales. Effenberg sieht das kritisch: „Dass Sahin den Lehrgang für den Erhalt der nötigen Trainerlizenz nun offenbar im Ausland absolviert, das macht es immer schwierig für die Mannschaft, wenn der Trainer nicht jeden Tag dabei ist. Sei es in der Führung, in den Gesprächen und in den Absprachen - in allem, was du aufbaust.“