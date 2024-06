"Unpersönlicher Abschied": Hummels-Kritik am BVB in emotionalem Brief

Die Wege von Mats Hummels und Borussia Dortmund trennen sich nach insgesamt mehr als 13 Jahren. Der 35-Jährige richtet in einem Abschiedsbrief emotionale Worte an den Verein und die Fans.

„Lieber BVB, liebe BVB-Fans, jetzt ist es also so weit. Über 13 Jahre schwarz-gelb gehen für mich zu Ende. Über 13 Jahre war Dortmund mein Zuhause. Wir schreiben Donnerstag, den 13.06., ich sitze abends auf der Couch, während ich versuche diese Zeilen zu formulieren. Es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer.

Vor allem die Art und Weise macht mich sehr traurig, denn dieser unpersönliche Abschied wird unserer Zeit nicht gerecht. Aber so ist das in diesem Geschäft leider manchmal und der Tag wird kommen, an dem wir das vor der gelben Wand gemeinsam nachholen.

Hummels erklärt Dortmund-Abschied

Hummels: „Der BVB stand für mich über allem“

Tut mir bitte einen Gefallen und glaubt nicht alles, was die letzten Tage so zu lesen war. Da waren sehr viele Un- und Halbwahrheiten dabei. Nur so viel: in all den Jahren stand der BVB für mich über allem, und ich wollte auf und neben dem Platz immer das Beste für den Verein.