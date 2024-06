FC Bayern: Kompany? Eberl nennt Detail zur Trainersuche

Max Eberl verrät, dass Vincent Kompany auf der Trainerliste „nicht ganz oben“ gestanden hat. Dennoch hat der Sportvorstand hohe und konkrete Erwartungen an den neuen Coach, wie er erläuterte.

Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern hat hohe Erwartungen an Vincent Kompany - obwohl der neue Trainer bei der Suche der Münchner „nicht ganz oben“ auf der Liste stand. Kompanys bisherige, noch junge Karriere habe ihn „nicht automatisch zum FC Bayern“ geführt, bekannte Eberl bei einer Gesprächsrunde der Süddeutschen Zeitung am Freitagabend. Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe aber „jemanden gefunden, der arbeitet, der fleißig ist, der eine Vision hat. Er verkörpert, was zu Bayern passt: Erfolg.“