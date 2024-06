FC Bayern: Kane enthüllt ersten Austausch mit Kompany

Auf der Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft sprach ihn ein Reporter darauf an, ob es mit seinem neuen Trainer bereits einen Austausch gegeben hätte. Kane verriet: „Er hat mich nach seiner Vorstellung angerufen, um sich vor dem Turnier zu informieren und sich vorzustellen.“

Der Belgier war Ende Mai als neuer Cheftrainer des FCB verkündet worden. Die Bundesliga-Saison war zu dem Zeitpunkt bereits vorbei. Auf die meisten seiner Spieler muss der neue Bayern-Coach noch länger verzichten, da sich ein Großteil mit den Nationalmannschaften bei der EM oder bei der Copa América befindet - so auch Kane.

Fokus auf England und die EM

Der 30-Jährige wolle sich voll und ganz auf die Aufgabe bei den Three Lions fokussieren: „Im Moment konzentriere ich mich auf England, aber sobald ich wieder bei Bayern bin, wird es großartig sein, in die Saisonvorbereitung einzusteigen und neue Ideen von ihm zu bekommen und zu sehen, wie er spielen will und welche Vision er für die kommende Saison hat.“