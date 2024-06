FC Bayern: Neuer Mega-Deal für Harry Kane!

Harry Kane geht in seine zweite Saison beim FC Bayern. Mit einem Sponsor des deutschen Rekordmeisters schließt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auch einen persönlichen Deal ab.

Der 30-Jährige wird globaler Markenbotschafter der Allianz, „eine weltweit bekannte Marke“, so Kane in einer Pressemitteilung des Versicherungskonzerns: „Ich bin unglaublich stolz, ihr globaler Markenbotschafter zu sein. Ihr Streben nach Exzellenz passt perfekt zu meinem eigenen, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.“