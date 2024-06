Mats Hummels: Was den BVB-Star am Fußball nervt

„Ich hasse es, dass man nicht einfach auf den Platz gehen kann. Vor allem jetzt in dem Alter einfach nur loslegt und einen Ball aufs Tor schießt. Man muss erst dämliche Runden laufen und irgendwelche Aufwärmübungen machen“, erklärte Hummels scherzend in seinem Podcast „Alleine ist schwer“.

Hummels könnte auf Reisen verzichten

Im Spiel selbst ärgert sich Hummels über Spielzüge, die nicht veredelt werden. „Du hast ein geiles Dribbling, spielst einen geilen Pass und der Ball wird nicht reingemacht“, beschrieb der 35-Jährige. „Im Endeffekt heißt das, die Situation wird in zwei Tagen vergessen und hätte er ihn reingemacht, wärst du für immer in irgendwelchen Highlight-Videos zu sehen.“

Sancho-Anekdote: Hummels mit Spitze gegen Mitspieler

„Das war vielleicht der Pass meines Lebens und er köpft den mittig auf den Torwart. Es ist auch in Ordnung, weil er kein Kopfballspieler ist, aber ich dachte mir einfach: ‚Bitte gib mir den, der wäre so schön.‘“

In seinem Ranking bei Platz 1 angekommen, richtet sich Hummels an all jene, die „keine Ahnung von diesem Sport haben, obwohl sie ihn wirklich seit hundert Jahren anschauen oder vielleicht selbst betreiben“. Neben TV-Experten meint er damit auch Journalisten und sogar Freunde.

Oft gebe es bei Hummels deshalb Momente, in denen er denke: „Das kannst du nicht so sehen.“ So werde man ihm wohl immer ein exzellentes Aufbauspiel zuschreiben. „Selbst wenn ich zehn Spiele in Folge komplett unterdurchschnittlich hinten herausgespielt habe, wird man es immer sagen, weil es einfach nur nachgeplappert wird“, meinte Hummels. „Das macht mich wahnsinnig.“