Rangnick über Bayern-Absage: "Immer noch richtig"

Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick blickt ohne Reue auf seine Absage an den FC Bayern zurück. „Es fühlt sich immer noch genauso richtig an wie am ersten Mai“, sagte Rangnick auf einer Pressekonferenz am Freitag. Für ihn sei es dennoch die mit „beruflich schwierigste Entscheidung“ gewesen.