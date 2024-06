Laimer: Rangnick-Verhandlungen mit Bayern "Win-win-Situation"

Zudem lobte er Rangnick in seiner Rolle als Nationaltrainer in den höchsten Tönen. Er gebe der Mannschaft "das Vertrauen, dass wir ganz frei sein können. Dass wir auch mal etwas ausprobieren können, solange wir mit voller Energie auf dem Platz bei der Sache sind." Er und seine Mannschaft hätten bei der EM in Deutschland "natürlich was Großes vor und ordnen dem alles unter", sagte Laimer.