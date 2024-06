Musiala mit Klartext zu DFB-Sorgenkind!

von SPORT1 28.06.2024 • 14:22 Uhr Beim FC Bayern will Jamal Musiala auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany erfolgreich sein. Seinen Teamkollegen Leroy Sané, der derzeit nicht in Form ist, unterstützt er.

Auch wenn er gerade mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM im Einsatz ist, macht sich Jamal Musiala auch schon über die Zukunft beim FC Bayern Gedanken.

Dass mit Vincent Kompany ab Juli schon wieder ein neuer Trainer das Sagen haben wird an der Säbener Straße, sieht der dribbelstarke Offensivspieler nicht als Nachteil für die Mannschaft an.

„Änderungen können immer auch positiv sein“, betonte der 21-Jährige in der Abendzeitung und machte ein Versprechen. Er und seine Teamkollegen würden „auf jeden Fall alles tun, damit die Stimmung gut ist und wir die Ideen des neuen Trainers Vincent Kompany schnell verinnerlichen“.

Musiala: „Sané hat Qualitäten“

Für gute Laune soll auch Leroy Sané sorgen, der derzeit bei der Nationalmannschaft unter seinen Möglichkeiten spielt. Er wurde zwar in allen drei EM-Gruppenspielen eingewechselt, konnte sich aber bislang nicht für einen Startelfeinsatz empfehlen.

Musiala hebt dennoch die Qualitäten seines Bayern-Teamkollegen hervor. „Ich habe volles Vertrauen in Leroy. Ich weiß, was er leisten kann, wenn er sich wohlfühlt“, betonte Musiala: „Er wird bereit sein, in der K.o.-Phase zu spielen.“

Schließlich habe Sané auch in der vergangenen Saison beim FC Bayern gezeigt, „was er für Qualitäten hat“.

Diese ließ er aber nicht in allen Spielen aufblitzen. Während er in der Champions League auch in der K.o.-Runde noch größtenteils seine Leistung brachte und da an drei von neun Toren beteiligt war, gingen seine Werte in der Bundesliga in der Rückrunde drastisch nach unten.

War Sané in der Hinrunde noch an 19 Treffern als Torschütze oder Vorbereiter beteiligt, steuert er in der Rückrunde nur noch einen einzigen Scorerpunkt bei.

