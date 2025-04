"Das ist falsch": Bayern-Boss Eberl sieht sich zu Klarstellung gezwungen

„Es wird immer versucht, Dinge gegeneinander aufzuwiegen. Tatsächlich habe ich direkt für mich gedacht: Ich sehe da gar keinen Widerspruch“, erklärte der 51-Jährige vor dem Abflug zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwochabend gegen Inter Mailand ( 21 Uhr im LIVETICKER ). „Fakt ist, dass unser Festgeldkonto ein Stück weit geschrumpft ist. Das können Uli oder Jan-Christian Dreesen am besten beurteilen, weil die seit Jahrzehnten diesen Klub führen.“

Weiter zeigte sich Eberl mit Blick auf die finanzielle Lage des Klubs gelassen: „Dass Bayern München aber bumperlgsund ist, wie Uli so schön gesagt hat, und auch handlungsfähig, wie es Jan gesagt hat, auch das ist der Fall. Und wenn dann Menschen sagen, man hat 550 Millionen Festgeld verbraten, dann ist das falsch. 550 Millionen ist die Eigenkapitalquote des FC Bayern. Also der Verein ist bumperlgsund. Deswegen waren diese Aussagen für mich nie im Gegensatz.“

Hoeneß schlägt Alarm - Dreesen bleibt ruhig

Hoeneß hatte in einem Interview mit der Welt am Sonntag für Aufsehen gesorgt , als er sagte: „Der FC Bayern muss ganz klar sparen. Von unserem Festgeldkonto ist nicht mehr viel da.“

Am Sonntagabend meldete sich Hoeneß in der BR-Sendung „Blickpunkt Sport“ erneut zu Wort. „Es ist nicht so wie früher, dass wir 100, 150 Millionen Euro auf dem Festgeldkonto haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass der FC Bayern nicht ein total gesunder Verein ist, der, wenn er wollte, selbstverständlich so einen Transfer machen könnte“, sagte er mit Verweis auf Wirtz.