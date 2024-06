Wirtz? Bayern-Boss bezieht Stellung

Wechselt Florian Wirtz in absehbarer Zukunft zum FC Bayern? Präsident Herbert Hainer äußert sich zu den Spekulationen um den Nationalspieler.

Über die Zukunft von Florian Wirtz wird seit Monaten wild spekuliert. Der Nationalspieler von Doublesieger Bayer Leverkusen wird immer wieder mit absoluten Topklubs in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern wurde in diesem Zusammenhang bereits genannt.

Passend dazu schwärmte nun Bayern-Boss Herbert Hainer im Interview mit der Welt am Sonntag vom deutschen Offensiv-Juwel: „Florian Wirtz ist ein unheimlich guter Spieler. Wir können glücklich sein, dass wir in Deutschland solche Spieler haben, die von der ganzen Welt bewundert werden.“

Florian Wirtz wird mit einigen Klubs in Verbindung gebracht

Ein zeitnaher Wechsel von Wirtz zum FC Bayern ist jedoch wohl kein Thema, sein Vater und Berater Hans-Joachim hat wiederholt klargestellt, dass sein Sohn (Vertrag bis 2027) kommende Saison bei Bayer bleiben und seine erste Champions-League-Saison unter Coach Xabi Alonso in Angriff nehmen wird.

Erst kürzlich hatte auch Leverkusens ehemaliger Kaderplaner Michael Reschke gegenüber SPORT1 prognostiziert: „Ich bin mir sicher, dass Florian Wirtz auch in der kommenden Saison die Bayer-Fans verzaubern wird.“

Auch die Münchner haben sich offenbar damit abgefunden. „Ich habe aber gelesen, dass er in der neuen Saison auf jeden Fall in Leverkusen spielt“, fuhr Hainer nach seiner Lobrede fort. Für den Sommer 2025 wird ein großes Wettbieten um Wirtz erwartet, auch Real Madrid und der FC Barcelona haben sich in Stellung gebracht.