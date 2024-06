FC-Bayern-Transfer angeblich "unmittelbar vor dem Abschluss"

Im vergangenen Sommer war ein Transfer des Mittelfeldspielers vom FC Fulham am letzten Tag der Wechselperiode gescheitert, nun soll laut Sky erneut eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt worden sein.

Eberl mit klarer Meinung zu Palhinha

Der EM-Teilnehmer Palhinha hatte am 31. August 2023 in München bereits den Medizincheck absolviert und einen ausgehandelten Vertrag vorliegen. Auch sein Trikot war schon beflockt. Weil Fulham aber nicht rechtzeitig Ersatz für die „Holding Six“ fand, scheiterte der Wechsel noch.

„Das wäre ein Transfer gewesen, der sicherlich geholfen hätte. Dann wären der Kader nicht so dünn und die Verletzungen kein so großes Problem gewesen“, sagte Sportvorstand Max Eberl am vergangenen Freitag bei einer Podiumsdiskussion der Süddeutschen Zeitung. Klubchef Jan-Christian Dreesen hatte bereits im vergangenen August gesagt: „Man sieht sich mindestens zweimal im Leben.“