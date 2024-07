Bayern-Boss gibt Update zu EM-Fahrern

Bayern testen noch gegen Düren und Tottenham

Am 28. Juli sieht der Fahrplan der Sommer-Vorbereitung ein weiteres Testspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Düren vor. Vom 31. Juli bis zum 5. August reist der FCB im Rahmen der Audi-Sommer-Tour nach Südkorea. Dort steht ein weiterer Test gegen Tottenham Hotspur an.

Gegen den Premier-League-Klub spielen die Münchner am 10. August in London ein zweites Mal, ehe am 16. August das erste Pflichtspiel für Neu-Trainer Vincent Kompany ansteht. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Bayern dann im ersten Pflichtspiel der Saison auf den SSV Ulm.