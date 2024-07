Bundesliga: Hier schwächelt Bayerns neuer Abräumer

Der FC Bayern sichert sich mit einem Jahr Abstand doch noch die Dienste von Joao Palhinha. Der Portugiese kommt als begnadeter Zweikämpfer in die Bundesliga, weist aber auch Defizite auf.

Im vergangenen Sommer scheiterte der Wechsel von Joao Palhinha zum FC Bayern auf bitterste Art und Weise. Der Portugiese hatte bereits seinen Medizincheck in München absolviert und sich bereits in Rot und Weiß für die Social-Media-Kanäle ablichten lassen - ehe der Deal kurz vor der Schließung des Transferfensters scheiterte.

Sein Verein FC Fulham hatte dem Wechsel im letzten Moment einen Riegel vorgeschoben, da die Londoner keinen Ersatz finden konnten. Rund ein Jahr später glückte Bayerns zweiter Anlauf, Palhinha wechselt für rund 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an die Isar und soll eine Schlüsselrolle im zentralen Mittelfeld einnehmen.

Zweikampfmonster Palhinha

Mit dem 29-Jährigen holten sich die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ein absolutes Zweikampfmonster ins Haus. Laut Datenanbieter opta war kein Spieler in der englischen Premier League in der zurückliegenden Saison erfolgreicher bei Tacklings als Palhinha, mit 159 gewonnenen Zweikämpfen führte der Portugiese die Statistik deutlich vor Tyrick Mitchell (Crystal Palace, 109 gewonnen Tacklings) an.