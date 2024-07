Bayern-Profi für Olympische Spiele nominiert!

Daniel Peretz ist für die Olympischen Spiele in Paris nominiert worden. Der Torhüter des FC Bayern gehört zum offiziell verkündeten Kader der israelischen Mannschaft, die ab Ende Juli an dem Turnier teilnehmen wird.

Da das olympische Fußballturnier, das am 24. Juli beginnt, nicht von der FIFA veranstaltet wird, besteht für die Klubs keine Abstellungspflicht. Das Finale wird erst am 9. August ausgetragen, Peretz würde also einen großen Teil der Vorbereitung verpassen. Die Bayern starten am 15. Juli offiziell in die Saison.