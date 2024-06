FC Bayern mit überraschender Kehrtwende!

Bayern-Kehrtwende bei Mathys Tel ! Der 19 Jahre alte Stürmer wird nun doch nicht für Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Das gab der französische Verband FFF am Dienstagabend - neben anderen Namen - offiziell bekannt. Genauere Angaben machte die FFF indes nicht.

Nach Informationen von Le Parisien in Frankreich ist Bayerns neuer Trainer Vincent Kompany der Grund für die Kehrtwende der Bayern. So soll der 38-Jährige fest mit Tel in der Vorbereitung planen und deshalb eine Olympia-Teilnahme ausgeschlossen haben. Auch Loic Tanzi, Journalist bei L‘Equipe , berichtet über diesen Vorgang.

Keine Freigabepflicht für Bayern

Bei Olympia sind nur U23-Mannschaften zugelassen, also alle Spieler, die nach dem 31. Dezember 2000 geboren sind. Hinzu kommen maximal drei ältere Akteure. Tel zählt in seiner Altersklasse zu den größten Talenten in der Offensive. In der vergangenen Saison stand er in 41 Pflichtspielen für den FCB auf dem Rasen, schoss dabei zehn Tore und bereitete weitere sechs vor.