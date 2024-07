Boss-Knall bei Bundesligisten! Geschäftsführer überraschend abberufen

Die TSG Hoffenheim hat sich überraschend von ihrem Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen getrennt. Dies gab der Bundesligist am Montag offiziell bekannt.

„Die Gesellschafter der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH haben einstimmig beschlossen, Alexander Rosen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Sport-Geschäftsführer abzuberufen“, heißt es in einer Mitteilung der TSG.

Zu der „schweren Entscheidung“ sei man nach einer „intensiven Analyse gerade mit dem Blick auf die vergangenen Wochen“ gekommen. Der Verein benötige nach mehr als elf Jahren eine Veränderung in der sportlichen Leitung.

TSG-Beben: Nicht nur Rosen geht

„Unsere Auffassungen über die künftige Ausrichtung waren am Ende zu unterschiedlich, auch mit Blick auf die anstehende Saison, in der die TSG wieder international spielt und in der Europa League antritt“, erklärte Simone Engelhardt, die als interimistische Vorsitzende des TSG 1899 Hoffenheim e.V. den Mehrheitsgesellschafter vertritt.