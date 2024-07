Bundesliga: Bayern-Boss gibt eindeutiges Saisonziel aus!

von SPORT1 22.07.2024 • 22:51 Uhr Der FC Bayern blickt auf eine Spielzeit ohne eigenen Titelgewinn zurück - eine ungewohnte Situation. Sportvorstand Max Eberl hat in der neuen Saison ambitionierte Ziele mit dem Rekordmeister.

Die titellose Saison des FC Bayern soll sich unter gar keinen Umständen wiederholen, das verdeutlichen aktuelle Aussagen von Sportvorstand Max Eberl.

Im Trainingslager am Tegernsee wurde der 50-jährige Sportvorstand von Stadionsprecher Stephan Lehmann nach den Saisonzielen des Rekordmeisters gefragt und erklärte entschieden: „Alles gewinnen! Alles gewinnen! Das habe ich beim FC Bayern gelernt.“

Natürlich sei der Druck sehr groß, fügte Eberl hinzu. „Aber der FC Bayern ist immer der Verein, der gejagt wird in allen Wettbewerben. Vor allem im DFB-Pokal und in der Meisterschaft, aber auch in der Champions League ist der FC Bayern derjenige, gegen den alle gewinnen wollen.“

FC Bayern: Eberl warnt vor Pokal-Gegner

Der ehemalige Leipzig-Boss machte mehr als deutlich, dass er ambitionierte Vorsätze mit den Münchnern hat: „Die Philosophie ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist auch mein Ziel.“ Den Auftakt dafür wollen die Münchner beim ersten Pflichtspiel der Saison am 16. August im Rahmen der ersten Pokalrunde beim SSV Ulm 1846 machen.

Eberl warnt vor dem Meister der vergangenen Drittliga-Spielzeit und gleichbedeutendem Aufsteiger: „Ich bin kein Freund davon, gegen Zweitligisten in der ersten Runde zu spielen. Weil man weiß, dass wir noch nicht so ganz im Rhythmus sind. Der Zweitligist hat schon zwei Spiele in den Beinen.“

Ulm startet bereits am ersten August-Wochenende in die 2. Liga. Der FC Bayern beginnt seine Bundesliga-Saison am 25. August beim VfL Wolfsburg.

DFB-Pokal: Erste Bayern-Hürde mit Hoeneß-Verbindung

Es gibt zudem mehrere Verbindungen zwischen den Bayern und Ulm. „Ulm hat mit Maurice Krattenbacher auch einen Spieler von uns. Der SSV Ulm hat auch eine Geschichte mit Uli Hoeneß“, bemerkte Eberl.

Während Krattenbacher im aktuellen Transferfenster auf Leihbasis zum Zweitliga-Aufsteiger wechselte, spielte Hoeneß einst in der Jugend für Ulm, bevor er zum FC Bayern wechselte.

