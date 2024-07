Bundesliga: Bundesliga-Star vor Auslands-Wechsel! Bekommt Roger Schmidt deutsche Verstärkung?

von SPORT1 11.07.2024 • 16:57 Uhr Jan-Niklas Beste steht vor einem Wechsel nach Portugal. Dort könnte Heidenheims Bester der vergangenen Saison auf einen deutschen Trainer und hohe Ambitionen treffen.

Der 1. FC Heidenheim muss in Zukunft wohl auf Jan-Niklas Beste verzichten! Wie Transferjournalist Fabrizio Romano auf dem Kurznachrichtendienst X berichtete, soll der 25-Jährige für einen Medizincheck bei Benfica Lissabon gesichtet worden sein. Dort soll der Deutsche laut Romano in Kürze einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Auch Sky sowie ausländische Quellen bestätigten den Bericht. Benfica soll zehn Millionen Euro an die Schwaben überweisen - Klubrekord!

Bricht Heidenheim auseinander?

Bei Heidenheim war Beste in der vergangenen Saison ein Schlüsselspieler in der Offensive. Der linke Außenstürmer schoss in der Bundesliga acht Treffer und bereitete 13 weitere Tore vor.

In Lissabon würde Beste auf den deutschen Trainer Roger Schmidt treffen. Der 57-Jährige, der im Frühjahr in Portugal schon arg in der Kritik stand, will das Projekt in der Hauptstadt weiter vorantreiben. „Für mich ist klar, dass ich bis 2026 bei Benfica Lissabon bleibe. Das ist es, was ich will“, so Schmidt. Nun bekommt er wohl deutsche Verstärkung.

