Bundesliga: Fix! Stuttgart-Stars wechseln

Das ist eine bittere Nachricht für den VfB Stuttgart. Der Bundesligist verliert nach einer überragenden Saison zwei seiner besten Spieler. So werden Serhou Guirassy und Waldemar Anton den Verein verlassen.

„Beide haben uns darüber informiert, dass sie den Klub verlassen werden“, erklärte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth laut Bild und Zeitungsverlag Waiblingen am Rande eines Trainings den Journalisten.

Guirassy und Anton verlassen Stuttgart

Für eine Ablösesumme von 22,5 Millionen Euro wird Anton wohl zum BVB gehen. Die Westfalen ziehen demnach die Ausstiegsklausel, die in Antons Vertrag verankert ist. Ein Transfer des Kapitäns der Schwaben ist längst kein Geheimnis mehr. So hatte am Rande der EM bereits Rudi Völler den Wechsel vermeintlich bestätigt.