England-Rückkehr? Undav spricht über Kontakt zu Hürzeler

von SPORT1 21.06.2024 • 13:34 Uhr Die DFB-Auswahl gewinnt auch das zweite Spiel der Europameisterschaft. Was sagen die Stuttgarter Chris Führich und Deniz Undav über ihr EM-Debüt gegen Ungarn? SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

Es war das EM-Debüt für zwei Stars des VfB Stuttgart: Chris Führich und Deniz Undav kamen beim 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Mittwoch gegen Ungarn zu ihrem ersten Einsatz bei diesem Turnier.

Beide wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt - am Freitag sprachen beide auf der DFB-Pressekonferenz über ihre ersten EM-Erfahrungen. Und zugleich über ihre Zukunft nach der EM. Der in der abgelaufenen Saison von Brighton & Hove Albion an den VfB ausgeliehene Undav bestätigte dabei einen ersten Austausch mit dem neuen Coach Fabian Hürzeler. Zugleich schwärmte er aber auch von Stuttgart.

In Bezug auf den VfB habe er seinen „Wunsch gefühlt schon 290-mal geäußert“, sagte Undav. „Wir schauen, was passiert. Es ist alles möglich. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die EM, bis dahin ist noch genug Zeit.“

+++ PK ist beendet +++

Damit ist eine recht unterhaltsame Pressekonferenz beendet.

+++ Trainingsarbeit in der Woche +++

„Nach dem Spiel haben wir immer Spielersatztraining. Am zweiten Tag machen wir nicht viel, wir stellen uns nur so auf wie wir gegen die Schweiz spielen wollen und dann ist schon das Spiel. Und da gewinnen wir!“

+++ Führich über Besonderheit der EM +++

„So ein Heimturnier mit den Fans im Rücken ist etwas Besonderes. Man sieht, dass wir richtig Bock haben auf das Turnier. Wir sehen, dass das auch ein besonderer Teil ist, mit den Fans im eigenen Land eine Heim-EM zu spielen.“

+++ Undav über nächsten Gegner +++

„Wir bereiten uns auf die Schweiz vor, wir wissen um ihre Qualität, haben auch einen Mitspieler, der dort spielt mit Leonidas Stergiou. Wir haben einen Gameplan. Das sind die anderen, die sich nicht für die Schweizer interessieren, wir interessieren uns schon.“

+++ Undav über Türkei +++

„Ich habe kurdische Wurzeln, aber ich hätte auch für die Türkei spielen können. Ich habe das erste Spiel gesehen, es war ein gutes Spiel. Die Fans sind krank wie sie abgehen. Sie lieben ihre Spieler und das Land, deswegen finde ich es auch schön wie sie ihre Mannschaft feiern. Die Türken haben gut gespielt und sie können für eine Überraschung sorgen.“

+++ Führich über Sané +++

„Er ist ein sehr cooler und witziger Typ. Wir sind froh, dass er hier ist. Er wird seine Qualitäten auf den Platz bringen.“

+++ Führich über seinen Werdegang +++

„In erster Linie war es immer wichtig, wie ich mit Rückschlägen umgehe. Es war nicht einfach, aber ich bin glücklich wie es gekommen ist.“

+++ Gute Stimmung und Konkurrenzkampf +++

Undav: „Wir haben einfach geile Typen auf der Bank. Jeder weiß, um was es geht. Wir wissen, wenn du gewinnst, sieht jeder gut aus, nicht ein einzelner Spieler. Die Leute, die reinkommen oder auch nicht, sind trotzdem happy. Der Konkurrenzkampf ist trotzdem da. Wenn es weiter so läuft, bin ich guter Dinge. Es gibt nichts Schöneres, als eine Mannschaft, die sich mag.“

Führich: „Wir müssen bereit sein, wenn wir gebraucht werden. Die Qualität ist enorm. Wir passen uns an. Es funktioniert aktuell so gut, weil sich keiner in den Vordergrund stellt, sondern als Mannschaft agieren. Dabei bleiben wir und gehen unseren Weg genauso weiter.“

+++ Mögliche Achtelfinalgegner? +++

Führich: „Auf jeden Fall achten wir darauf. Man guckt es sich an und analysiert. Am Ende müssen wir auf uns schauen. Am Ende müssen wir auf dem Platz performen.“

Undav: „Ich nicht. Also man schaut sich die Gegner an, aber ja ... ich habe auch gedacht, dass wir gegen Italien spielen im Achtelfinale, aber anscheinend nicht.“

+++ Undav über Ernährung +++

„Das ist mein Ritual, ich brauch das vor dem Spiel. Wenn du dann Leistung auf dem Platz bringst, sagt auch keiner was“, sagt Undav. Er habe aber auf zuckerfrei umgestellt.

+++ Führich über vegane Ernährung +++

„Ich habe meine Ernährung jetzt ein bisschen angepasst, dass ich auch Eier mit einbeziehe. Ich habe es damals getestet. Jeder muss das für sich selbst testen. Es gibt auch andere, wie Deniz, der sich mit Red Bull und einem Hanuta-Riegel wohlfühlt.“

+++ Undavs Essensranking +++

„Weißwurst hab ich noch nie gegessen, will ich auch nicht essen, daher auf die Drei. Maultaschen 1B, Döner 1A.“

+++ Undav über EM-Debüt in Stuttgart +++

„Nachrichten habe ich nicht bekommen, weil meine ganze Familie da war. Sie haben mir beschrieben, dass sie Gänsehaut hatten, als mein Namen gerufen wurde. Ich hatte auch Gänsehaut. Ich habe die ganze Saison alles dafür getan, dass sie meinen Namen rufen. Ich fühle mich pudelwohl in Stuttgart.“

+++ Führich über Fußballkonsum während der EM +++

„Wir schauen viel Fußball und analysieren gefühlt jedes Spiel.“

+++ Song von Kontra K als Motivation? +++

Undav: „Ehrlich gesagt, interessiert mich der Song auch nicht. Besonders motiviert er mich auch nicht.“ Führich: „Insgesamt ist die Musik top.“

+++ Döner-Belohnung fürs DFB-Team +++

Undav: „Es war mal schön, wieder einen Döner zu essen anstatt jeden Tag Nudeln. Leider habe ich nur einen gegessen. Ab heute geht es wieder los: Jeden Tag Nudeln und Gemüse.“

+++ Schiri-Diskussionen +++

Undav: „Emotionen gehören dazu, aber man darf es auch nicht übertreiben. Einerseits gehört es dazu, andererseits finde ich es gut. Ich bin nicht so viel in Kontakt mit den Schiris. Ilkay macht da schon einen guten Job.“

+++ Führich über seine Zukunft +++

„Wenn der Manager anruft, ist es klar, dass man rangeht. Aber ich fokussiere mich voll auf die EM.“

+++ Undav mit Kontakt zu Hürzeler? +++

„Natürlich hatte ich schon Kontakt zu Fabian. Es gab ein Telefonat. Ich habe ihm meine Vision erklärt. Er hat mir gesagt, was er von mir hält. Jetzt mal schauen, natürlich spricht man hier und da mit seinem Berater. Es ist klar, dass es nicht ruhig bleibt auf dem Markt, sondern hoch und runter läuft. Ich habe ihm auch gesagt, dass man nicht zu viel von außen hören möchte, sondern sich eher auf die EM konzentrieren möchte.“

+++ Sommer des Lebens? +++

Führich: „Das ist ein besonderes Erlebnis. Mit den Einwechselungen sind für uns Träume in Erfüllung gegangen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf das hier, ich bin noch beim VfB unter Vertrag, bei Deniz ist es etwas anderes ...“

Undav: „Ich habe meinen Wunsch gefühlt schon 290-mal geäußert. Wir schauen, was passiert. Es ist alles möglich. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die EM, bis dahin ist noch genug Zeit.“ Das Gefühl, hier bei der EM zu sein, sei „geisteskrank“.

+++ Einblick in Standard-Trainings +++

Undav: „Wir trainieren das meistens zwei Tage vorher. Er (Mats Buttgereit) hat Ideen, wir bringen sie aber auch ein. Ich weiß nicht, ob man jedes Spiel ein Standardtor machen muss. Man kann da auch auf jeden Fall was rauszuziehen und für den Verein nutzen.“

+++ Führich über Rasen in Frankfurt ++

„Er ist extrem seifig, man rutscht sehr schnell aus. Es ist schon öfter vorgekommen. Warum das so ist, weiß ich nicht.“

Undav ergänzt: „Es sind noch ein paar Tage bis zum Spiel, vielleicht wird der Rasen besser. Aber ob wir auf Rasen oder auf Stein spielen, das ist egal, wir müssen gewinnen.“

+++ Spielanalyse im Fokus +++

Führich über Donnerstag: „Wir sind in die Analyse gegangen und haben auf dem Platz hart gearbeitet.“

+++ Undav: „Geiles Gefühl“ +++

„Das war auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Es war schön, wie mich die Fans gefeiert haben“, sagt Undav über sein EM-Debüt und fügt scherzhaft hinzu: „Bei Chris haben sie ja nicht mehr gejubelt.“

+++ Protagonisten sind da +++

Führich und Undaz nehmen auf dem Podium Platz und stellen sich den Fragen der Journalisten. Undav erklärt Führich erstmal noch die Funktionsweise des Mikrofons.

+++ Herzlich willkommen +++

Die Pressekonferenz mit Chris Führich und Deniz Undav startet um 13 Uhr LIVE aus dem Medienzentrum in Herzogenaurach.

+++ VfB-Stars geben EM-Debüt +++