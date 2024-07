Bundesliga: Sinneswandel bei BVB-Juwel Brunner?

BVB-Juwel Paris Brunner hat in der Vergangenheit des Öfteren mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Auf der Asienreise präsentiert sich der 18-Jährige bislang von seiner besten Seite und schindet auch bei den Verantwortlichen Eindruck.

Individual- statt Mannschaftstraining! Genau das musste Paris Brunner schon bei der letzten Reise des BVB , im Trainingslager in Marbella absolvieren. Damals wegen einer Undiszipliniertheit. Im Wintertrainingslager kam der 18-Jährige abends zu spät zu einem vom Verein vereinbarten Treffpunkt. Diesmal handelt es sich bei diesem Verzicht allerdings um keine Bestrafung.

BVB-Juwel Brunner erhält viel Zuspruch

Der Grund: individuelle Belastungssteuerung. Denn Brunner war der Einzige, der beim ersten Test der Asienreise in Bangkok über die volle Distanz gehen musste.

Der 18-Jährige gibt Gas, zeigt Biss und hatte bei der 0:4-Klatsche gegen Pathum United einige gute Ansätze. Die BVB-Verantwortlichen sind voll des Lobes. „Paris macht hier einen sehr guten Eindruck. Vom ersten Tag an. Schon gegen die Amateurauswahl hat er einen sehr engagierten Eindruck gemacht“, bestätigte Lars Ricken, Dortmunds Geschäftsführer Sport.

Paris Brunner: Hochveranlagt mit disziplinarischen Verfehlungen

Fußballerisch hielten sie in Dortmund schon immer viel von ihrem Youngster. Als einer der hoffnungsvollsten Talente wurde er im vergangenen Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille, der Auszeichnung zum besten Nachwuchsspieler seines Jahrgangs (2006), ausgezeichnet.

Doch dass bei ihm das Sportliche im Fokus stand, war nicht immer so. Im vergangenen Herbst wurde er vom BVB aufgrund einer Undiszipliniertheit suspendiert, musste um seine Zukunft in Dortmund bangen. Knapp drei Monate später fiel er im Wintertrainingslager in Marbella wegen Zuspätkommens auf. Und hier auf der Asienreise – wie es die Klubbosse von einem jungen, aufstrebenden Spieler auch erwarten – zeigte er sich bisher tadellos.