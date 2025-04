Tullberg - der nächste BVB-Schattentrainer?

Er sprintete zu den mitgereisten Fans, ballte die Faust, klopfte sich wie wild auf die Brust. Sein Auftritt bei seinem vorerst letzten Spiel als Interimstrainer bei Borussia Dortmund in Heidenheim löste in Fußball-Deutschland eine heiße Debatte aus: Übertrieben oder einfach authentisch?

Übernimmt Tullberg die U23?

Dass er nur übergangsweise an der Seitenlinie stehen wird, war von Anfang an klar. Die U19 war uns ist (noch) seine Heimat. Nicht wenige Fans hätte es sich anders gewünscht.

Doch was ist mit Mike Tullberg? Der U19-Trainer gilt nach dem angekündigten Abschied am Saison-Ende von U23-Trainer Jan Zimmermann als aussichtsreichster Kandidat auf dessen Nachfolge.

Für den „dänischen Vulkan“, wie er aufgrund seiner Emotions-Ausbrüche auch gerne genannt wird, wäre die Übernahme einer Profi-Mannschaft der nächste logische Schritt in seiner Trainer-Laufbahn. Auch wenn er die U23 bereits in der Saison 19/20 betreut hatte – damals nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Kovac lobt seinen Vorgänger Tullberg

Drei Spiele stand Tullberg nach dem Sahin-Aus zu Beginn des Jahres an der Seitenlinie der Profis. Und noch wichtiger: Er stoppte den Abwärtstrend nach zuvor vier Niederlagen in Folge.

„Das, was Mike gemacht hat, war natürlich wichtig. Denn er hat gegen Schachtar (Donezk; 3:1-Sieg; Anm. d. Red.) gewonnen, er hat Heidenheim besiegt und er hat auch einen Punkt in Unterzahl gegen Bremen geholt. Das sind jetzt vier Punkte, die auf der Haben-Seite sind, die uns aktuell jetzt auch in eine ordentliche Verfolgerrolle gebracht haben. Deswegen: All die Siege und all die Punkte waren wichtig“, lobte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim (LIVETICKER) auf SPORT1-Nachfrage seinen Vorgänger.